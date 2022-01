Calciomercato Juventus, si riduce la lista attaccanti: ecco chi non sarà bianconero (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Juventus, dopo Vlahovic, sembra costretta a depennare dalla lista dei desideri un altro attaccante; ecco dove andrà il giocatore. Allegri (Getty Images)La Juventus, per il mercato di gennaio (iniziato il tre e con possibilità di mettere mano alle rose fino al trentuno del corrente mese) ha bisogno di un centravanti. La partenza di Cristiano Ronaldo, tornato in estate al Manchester United, ha lasciato un vuoto realizzativo che gli attaccanti presenti in rosa non sono stati in grado di colmare. La società ha intenzione di regalare ad Allegri un numero nove di livello per permettere al tecnico di lottare, al meglio possibile, fino al termine della stagione. Juventus Napoli, da partita a dramma: c’è un problema insormontabile Calciomercato Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La, dopo Vlahovic, sembra costretta a depennare dalladei desideri un altro attaccante;dove andrà il giocatore. Allegri (Getty Images)La, per il mercato di gennaio (iniziato il tre e con possibilità di mettere mano alle rose fino al trentuno del corrente mese) ha bisogno di un centravanti. La partenza di Cristiano Ronaldo, tornato in estate al Manchester United, ha lasciato un vuoto realizzativo che glipresenti in rosa non sono stati in grado di colmare. La società ha intenzione di regalare ad Allegri un numero nove di livello per permettere al tecnico di lottare, al meglio possibile, fino al termine della stagione.Napoli, da partita a dramma: c’è un problema insormontabile, ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Morata verso la permanenza in bianconero. La decisione di Allegri e il punto sull'at… - Gazzetta_it : Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro - calciomercatoit : ??Il direttore generale della Asl Napoli 2: “Al momento non ci sono i presupposti per il rinvio di #JuveNapoli. Dovr… - sportli26181512 : Serie A, Juventus-Napoli e Milan-Roma entrambe da segno '1': La Serie A torna dopo la sosta natalizia e la prima gi… - LALAZIOMIA : Serie A, Juventus-Napoli e Milan-Roma entrambe da segno '1' -