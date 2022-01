ATP Melbourne 2022, Andreas Seppi eliminato al primo turno da Alex Molcan (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oggi, mercoledì 5 gennaio, il torneo Melbourne Summer Set 2022 di tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sul cemento outdoor di Melbourne, in Australia, vede, nel primo turno del tabellone principale di singolare, la sconfitta del qualificato azzurro Andreas Seppi, battuto dallo slovacco Alex Molcan per 6-4 6-7 (6) 6-3. Nel primo set risulta decisivo il break subito nel quinto game dall’azzurro, che cede la battuta a quindici e poi non sfrutta una possibilità di controbreak nell’ottavo gioco, con lo slovacco che si salva e senza ulteriori patemi d’animo chiude poi sul 6-4. La seconda frazione vive di due scambi di break, tra primo e secondo game e tra nono e decimo gioco, quando ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oggi, mercoledì 5 gennaio, il torneoSummer Setdi tennis, di categoria ATP 250, che si gioca sul cemento outdoor di, in Australia, vede, neldel tabellone principale di singolare, la sconfitta del qualificato azzurro, battuto dallo slovaccoper 6-4 6-7 (6) 6-3. Nelset risulta decisivo il break subito nel quinto game dall’azzurro, che cede la battuta a quindici e poi non sfrutta una possibilità di controbreak nell’ottavo gioco, con lo slovacco che si salva e senza ulteriori patemi d’animo chiude poi sul 6-4. La seconda frazione vive di due scambi di break, trae secondo game e tra nono e decimo gioco, quando ...

