Asl Bari: scuola, 107 nuovi positivi a test corona virus Fra cui novanta studenti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Sono 107 i casi di contagio in ambito scolastico e presi in carico dall’Epidemic Intelligence center della ASL fra il 27 dicembre e il 2 gennaio. Dei nuovi positivi, 90 sono studenti e 17 operatori scolastici. “C’è un calo rispetto ai numeri rilevati nella settimana precedente legato alla sospensione delle attività didattiche durante le festività – spiega Severina Cavalli, referente del gruppo scuole di Eic – con gli alunni a casa i dati che ci pervengono dai singoli istituiti sono minimi. Le segnalazioni raccolte – continua Cavalli – sono riferibili per lo più a operatori scolastici, tra personale Ata e amministrativi”. Stando al monitoraggio fornito dal team Covid scuole i 107 casi scolastici sono così distribuiti: 34 nelle scuole primarie, (34 alunni e 0 personale ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Sono 107 i casi di contagio in ambito scolastico e presi in carico dall’Epidemic Intelligence center della ASL fra il 27 dicembre e il 2 gennaio. Dei, 90 sonoe 17 operatori scolastici. “C’è un calo rispetto ai numeri rilevati nella settimana precedente legato alla sospensione delle attività didattiche durante le festività – spiega Severina Cavalli, referente del gruppo scuole di Eic – con gli alunni a casa i dati che ci pervengono dai singoli istituiti sono minimi. Le segnalazioni raccolte – continua Cavalli – sono riferibili per lo più a operatori scolastici, tra personale Ata e amministrativi”. Stando al monitoraggio fornito dal team Covid scuole i 107 casi scolastici sono così distribuiti: 34 nelle scuole primarie, (34 alunni e 0 personale ...

