Advertising

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 4 gennaio 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - Susanna05662273 : RT @BlogSocialTv1: Ieri in preserale ottimi ascolti per @RaiUno con #leredita segna 3.760.000 spettatori al 21.6%, 24.7% 5.051.000 s… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 4 Gennaio #Geo ha conquistato nel programma di ieri 1.740.000 telespettatori e l'11.7% di sh… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 4 Gennaio #LaVitaInDiretta ha totalizzato nel programma di ieri 2.743.000 telespettatori par… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 4 Gennaio #Pomeriggio5News ha registrato nel programma di ieri 1.815.000 telespettatori e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

programmi di, martedì 4 gennaio 2022: oltre 2milioni 700mila spettatori per Alberto Matano Diamo un rapido sguardo agliche i programmi di, 4 gennaio, hanno registrato, ...La seconda, andata in ondasera, ha fatto registrareleggermente più bassi ma comunque buoni per un programma di seconda serata. Emma Marrone, pertanto, ha voluto fare le sue ...Roma, 5 gen. "Il ministro Bianchi ieri ci ha ascoltato. Vediamo se dal governo nella sua collegialità saranno adottate decisioni su quanto abbiamo richiesto com ...Ascolti tv, 4 gennaio: Sissi contro Meraviglie - La penisola dei tesori Ecco cos’è andato in onda ieri sera, martedì 4 gennaio: su Rai1 spazio ad Alberto ...