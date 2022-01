Ardea taglia i rapporti con Alba Dog | è allarme per 118 cani | i chiarimenti del Sindaco

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)– Il Comune dicon illeDog. Dopo anni di alti e bassi nel rapporto tra il Municipio e la società, l’Amministrazione diha preso la decisione di portare via dalle tutti gli amici a quattro zampe di proprietà del Comune. Si tratta di 118che saranno trasferiti, ma ancora non si sa dove. Il Comune, infatti, è già alla ricerca di una nuova struttura vicina che possa ospitare tutti gli animali. La motivazione dietro alla scelta delsono gli importi cheDog fattura al Comune, ritenuti “ingiustificabili” dall’Amministrazione rutula: “Abbiamo un contenzioso aperto conDog che riguarda il contratto in essere. L’azienda ...