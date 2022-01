Altra bomba nella notte contro un negozio a Foggia | la terza in 48 ore L’appello | «Non lasciateci soli»

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ancora un’esplosione a, lanegli ultimi due giorni, dovuta a unapiazzata all’ingresso di un fioraio, in via Guido Dorso. Nel mirino della criminalità organizzata questa volta è finita La magia dei fiori, undi composizioni floreali. L’ennesimo atto intimidatorio della malavitaun’attività commerciale, su cui indagano i carabinieri che stanno raccogliendo le immagini delle telecamere di sorveglianza dello stessoe di quelli vicini. L’esplosione ha danneggiato la saracinesca e ha in parte staccato il marmo esterno. L’intera area è stata transennata. «Sembrava unacome quelle deirdamenti durante la guerra che io ho vissuto», ha raccontato un anziano che vive in via Guido D’Orso, a pochi metri dal ...

Statoquotidiano.it, Foggia, 5 gennaio 2021 - Altra esplosione nella notte colpisce il capoluogo dauno, dopo i due ordigni di ieri a San Severo: boato presso un negozio di fiori. Le bombe continuano a ...