Allegri si tira fuori: "Lo scudetto? Solo Inzaghi può perderlo" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri dice la sua sulla corsa scudetto alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il tecnico bianconero Massimilianodice la sua sulla corsaalla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli

Advertising

mattiamelaa : @jeeens99 Infatti non c’entra nulla, la mia era una battuta, ma ogni volta che si tira in mezzo Allegri sei sempre pronto - PostorinoF : @salines_simone Se Dybala e Chiesa non giocano a chi se la tira di più e l'effetto Wanda non prende il sopravvento… - MGBasolu : RT @F71021327: @eaglesinthewind @mirkonicolino Già il discorso in se è da disagio poi ci aggiungiamo anche che Morata resterebbe alla Juve… - F71021327 : @eaglesinthewind @mirkonicolino Già il discorso in se è da disagio poi ci aggiungiamo anche che Morata resterebbe a… - AzzoJacopo : @toselluc Io non sono d'accordo. Il centravanti con Allegri fa tanto volume di gioco, viene molto incontro, gioca t… -