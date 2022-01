4 Gennaio 2022 – Kazakistan, messaggerie oscurate e violenze contro manifestanti. Fondatore Twitter Dorsey si esprime a favore del nucleare. Il presidente francese contro i non vaccinati "Romperò loro le scatole” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La polizia del Kazakistan è intervenuta oggi col pugno pesante contro una manifestazione di molte migliaia di persone nella capitale economica di Almaty. Lo riferisce l’agenzia di stampa France Presse. La manifestazione s’inquadra in un movimento di di protesta che è iniziato in diverse città a partire da domenica per protestare contro l’aumento del prezzo del gas. La polizia ha utilizzato lacrimogeni e granate stordenti per disperdere la folla, mentre le messaggerie Whatsapp, Telegram e Signal risultano inaccessibili. “Generare più energia, non meno, aumenta la qualità della vita per tutti“. Così su Twitter il Fondatore del social stesso, Jack Dorsey, prende posizione nel dibattito sull’energia nucleare, ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La polizia delè intervenuta oggi col pugno pesanteuna manifestazione di molte migliaia di persone nella capitale economica di Almaty. Lo riferisce l’agenzia di stampa France Presse. La manifestazione s’inquadra in un movimento di di protesta che è iniziato in diverse città a partire da domenica per protestarel’aumento del prezzo del gas. La polizia ha utilizzato lacrimogeni e granate stordenti per disperdere la folla, mentre leWhatsapp, Telegram e Signal risultano inaccessibili. “Generare più energia, non meno, aumenta la qualità della vita per tutti“. Così suildel social stesso, Jack, prende posizione nel dibattito sull’energia, ...

Ultime Notizie dalla rete : Gennaio 2022 Covid: caos in Seria A, rinviate 4 partite Intanto dopo serie B e Lega Pro, anche i Dilettanti hanno rinviato le giornate, fissando la ripresa al 23 gennaio. La linea della Lega di A invece è di non concedere rinvii alle squadre che l'...

Milano, la procura chiede il processo per i quattro ventenni neonazisti fermati in luglio: pianificavano pestaggi e violenze L'udienza preliminare è fissata per il 10 gennaio davanti al giudice Sofia Fioretta . Due imputati puntano a patteggiare e altri due potrebbero scegliere il rito abbreviato . Leggi Anche Volevano ...

Top e Flop, i protagonisti del giorno: mercoledì 5 gennaio 2022 AlessioPorcu.it La Rai omaggia Maurizio Pollini e Benedetti Michelangeli La Rai omaggia due fra i più grandi pianisti italiani di sempre, entrambi nati il 5 gennaio, Maurizio Pollini, che quest’anno compie 80 anni e Arturo Benedetti Michelangeli, scomparso nel 1995, con un ...

Coronavirus in Italia, bollettino 5 gennaio: i dati aggiornati sul COVID-19 (Iacchite.blog) BASILICATA. Sono 879 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 gennaio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, martedì 4 gennaio ...

