"2 o 3 settimane in Dad sarebbero utili". I presidi danno ragione a Zaia e De Luca (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Noi da sempre siamo per la scuola in presenza. Se però si vuole mettere in atto un piano effettivo con degli obiettivi da raggiungere, allora non sarebbe una cattiva idea prendersi due/tre settimane di dad e però raggiungere gli obiettivi”. Sono le parole del presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) Antonello Giannelli su La7 a “L’aria che tira”. Il presidente Anp ha spiegato che “due o tre settimane di Dad potrebbero essere utili per raggiungere determinati obiettivi tra cui l’aumento della percentuale degli studenti vaccinati”. “Tra i più grandi è molto buona, ma nella fascia d’età 5-11 anni ha avuto la prima dose solo il 10% e Omicron è largamente diffusa” ha aggiunto Giannelli. Il presidente Anp ha detto che i presidi da molto tempo valutano questa ipotesi, ma “non abbiamo avuto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Noi da sempre siamo per la scuola in presenza. Se però si vuole mettere in atto un piano effettivo con degli obiettivi da raggiungere, allora non sarebbe una cattiva idea prendersi due/tredi dad e però raggiungere gli obiettivi”. Sono le parole del presidente dell’Associazione nazionale(Anp) Antonello Giannelli su La7 a “L’aria che tira”. Il presidente Anp ha spiegato che “due o tredi Dad potrebbero essereper raggiungere determinati obiettivi tra cui l’aumento della percentuale degli studenti vaccinati”. “Tra i più grandi è molto buona, ma nella fascia d’età 5-11 anni ha avuto la prima dose solo il 10% e Omicron è largamente diffusa” ha aggiunto Giannelli. Il presidente Anp ha detto che ida molto tempo valutano questa ipotesi, ma “non abbiamo avuto ...

Advertising

stanzaselvaggia : Mi chiedo come sia possibile pensare di riaprire le scuole il 10, in una situazione epidemiologica del genere. Fini… - HuffPostItalia : '2 o 3 settimane in Dad sarebbero utili'. I presidi danno ragione a Zaia e De Luca - fisco24_info : Scuola: presidi, non è una cattiva idea 2/3 settimane di Dad: Con obiettivi da raggiungere, primo dei quali l'aumen… - phanculotutti : ste scuola di merda mamma mia tempo due settimane che ci fanno fa 13 verifiche e 43 interrogazioni per farci impazz… - TelevideoRai101 : Presidi:2-3 settimane Dad per vaccinare -