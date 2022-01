Virus in Campania, oltre 12mila positivi oggi: tutti i dati (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 12.058 i nuovi positivi di oggi in Campania su oltre 118mila test processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Campania nell’ultimo bollettino di oggi 4 gennaio 2022. Dunque sono in aumento i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da CoronaVirus. In percentuale, è positivo il 10,21% dei test, tre punti percentuali in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 12.058 i nuovidiinsu118mila test processati. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regionenell’ultimo bollettino di4 gennaio 2022. Dunque sono in aumento i nuovima cala la curva dei contagi da Corona. In percentuale, è positivo il 10,21% dei test, tre punti percentuali in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

