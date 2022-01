VIDEO Napoli, l’addio di Insigne: Lorenzo firma per il Toronto, giocherà in MLS (Di martedì 4 gennaio 2022) Insigne ha firmato un contratto quinquennale per il Toronto che inizierà dall'1 Luglio. Fine di un'era per l'ormai ex Napoli Leggi su mediagol (Di martedì 4 gennaio 2022)hato un contratto quinquennale per ilche inizierà dall'1 Luglio. Fine di un'era per l'ormai ex

Advertising

teatrolafenice : ?? 'Tu vuò fa' l'americano' canta Renato Carosone, che nasceva oggi a Napoli nel 1920. Il video è tratto dal film 'T… - acmilan : #OnThisDay vs Napoli ?? One of those matches you wish you still have on tape ?? ?? Sono passati 34 anni da quest… - claudioruss : L'annuncio di @repubblica: Lorenzo #Insigne ha firmato nel tardo pomeriggio con #Toronto a Roma, in una stanza dell… - eliana_avellar : RT @RadioGenova: Napoli, tutti terrorizzati dalla variante Omicron. - napolipiucom : Insigne firma col Toronto: a cena in un ristorante a Roma - VIDEO #CalcioNapoli #Insigne #MLS #napoli #Toronto… -