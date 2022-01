Varese: uccide figlio, Paitoni non risponde a domande gip (Di martedì 4 gennaio 2022) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Davide Paitoni, il 40enne fermato per aver ucciso a coltellate il figlio di 7 anni e aver tentato di ammazzare la moglie, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida davanti al gip di Varese. L'uomo, assistito dall'avvocato Stefano Bruno, non ha risposto alle accuse ed è tornato nella sua cella. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Davide, il 40enne fermato per aver ucciso a coltellate ildi 7 anni e aver tentato di ammazzare la moglie, si è avvalso della facoltà di nonre durante l'udienza di convalida davanti al gip di. L'uomo, assistito dall'avvocato Stefano Bruno, non ha risposto alle accuse ed è tornato nella sua cella.

Ultime Notizie dalla rete : Varese uccide Padre uccide il figlio, la ministra Cartabia chiede accertamenti con urgenza ...serviranno ad approfondire le ragioni per cui al 40enne già denunciato per la lite con un collega e per violenze dalla moglie era stato concesso dal tribunale di Varese di stare con il figlio. Uccide ...

Varese, uccide figlio: Cartabia chiede "con urgenza" accertamenti commenta Sul delitto del piccolo Daniele, in provincia di Varese, di cui è accusato il padre Davide Paitoni, il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha chiesto all'ispettorato di 'svolgere con urgenza i necessari accertamenti preliminari' sul caso. Lo ...

Varese, uccide figlio: Cartabia chiede "con urgenza" accertamenti TGCOM Varese: uccide figlio, Paitoni non risponde a domande gip Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Davide Paitoni, il 40enne fermato per aver ucciso a coltellate il figlio di 7 anni e aver tentato di ammazzare la ...

Morazzone, bimbo ucciso dal padre. La Procura: chiesta pericolosità sociale e domiciliari Dopo l'accoltellamento di un collega ma il gip " "ha accolto la richiesta,ravvisando solo un rischio di inquinamento probatorio e ha autorizzato incontri con la moglie e il figlio" ...

