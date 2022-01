Trump sta organizzando un nuovo colpo di stato | va fermato adesso

(Di martedì 4 gennaio 2022) Questo è l’editoriale di apertura delnumero di Linkiesta Magazine con New York Times Turning Points 2022. Il volume di 232 pagine si può già preordinare qui, sullo store de Linkiesta. —————————————————– Non c’è giornale o show televisivo americano o cocktail party di Washington dove non si parli del tentativo didiin corso orchestrato da Donaldin vista delle elezioni del 2024, dopo la prova generale del 6 gennaio 2021, quando su sua esplicita indicazione alcune centinaia di arditi del movimento antidemocratico hanno preso d’assalto il Congresso, assediato i parlamentari e minacciato di impiccare il vicepresidente Mike Pence perché non aveva sposato in pieno la Grande Bugiaiana delle elezioni rubate da Joe Biden. Quella mattina sono morte cinque persone, sono stati ...

Mentre i Democratici riposano sereni perché si illudono che senza la Casa Biancanon sia pericoloso, l'ex presidentepreparando, ancora una volta alla luce del sole, la rivincita che non ...... fedelissima di Donald, che spiega di aver incontrato Omar al Campidoglio degli Stati Uniti e ... Pressleyspingendo perché la Camera si esprima sul provvedimento. 'Siamo solidali col ...I giornali americani raccontano i dettagli dell’attacco in corso alla democrazia americana, ma Biden e soprattutto il suo Attorney General Merrick Garland non stanno facendo niente, per non esacerbare ...Lo riportano i media americani, sottolineando che un mandato di comparizione è stato inviato all'ex presidente. Lo conferma il suo ufficio James ha emesso un mandato di comparizione anche per i due fi ...