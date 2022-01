Tommaso Zorzi replica a Pillon che si rifiuta di pagare Sky “per vedere le Drag Queen” (Di martedì 4 gennaio 2022) Nelle passate ore il Senatore Simone Pillon ha espresso il suo duro sfogo nei confronti dello show Drag Race Italia in onda su Discovery+, citando per errore Sky. Ad intervenire è stato Tommaso Zorzi, uno dei tre giudici e conduttori della versione italiana di RuPaul’s Drag Race, il quale oltre a replicare a tono, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 4 gennaio 2022) Nelle passate ore il Senatore Simoneha espresso il suo duro sfogo nei confronti dello showRace Italia in onda su Discovery+, citando per errore Sky. Ad intervenire è stato, uno dei tre giudici e conduttori della versione italiana di RuPaul’sRace, il quale oltre are a tono, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

realtimetvit : #DragRaceItalia è molto di più di uno show televisivo: preparatevi a ridere, stupirvi e soprattutto ad emozionarvi.… - Malvy34087444 : RT @blogtivvu: Tommaso Zorzi replica a tono a Pillon che si rifiuta di pagare Sky “per vedere le Drag Queen” #tzvip - Simona49488483 : RT @EleonoraDAmore: Simone Pillon: “Pagare per vedere #DragRace su Sky? No, grazie”, Tommaso Zorzi deride l’errore - infotommizorzi : RT @blogtivvu: Tommaso Zorzi replica a tono a Pillon che si rifiuta di pagare Sky “per vedere le Drag Queen” #tzvip - Simona49488483 : RT @LazzarinMaria: UN MONDO CON PIU PERSONE COME LUI, TOMMASO ZORZI, È IL MONDO CHE VORREI X LE NUOVE GENERAZIONI ... ?? #tzvip https://t.co… -