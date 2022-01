Terremoti: Giappone, scossa magnitudo 5.7 a isole Ogasawara (Di martedì 4 gennaio 2022) Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato nelle isole Ogasawara, a circa 1.000 chilometri a sud di Tokyo, alle 6:08 ore locali (le 22:08 in Italia). La scossa ha avuto ipocentro a 43 chilometri ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Un terremoto di5.7 è stato registrato nelle, a circa 1.000 chilometri a sud di Tokyo, alle 6:08 ore locali (le 22:08 in Italia). Laha avuto ipocentro a 43 chilometri ...

Le profezie di Nostradamus per il 2022: "Guerre, terremoti, migranti e la morte di un leader" Infine, Nostradamus potrebbe aver predetto un disastroso terremoto in Giappone : ' Verso la mezza ... Le profezie di Nostradamus per il 2022: "Guerre, terremoti, migranti e la morte di un leader"

