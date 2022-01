Super green pass per lavorare e smart working, vertice Draghi-Brunetta. E arriva il via libera dalle Regioni (Di martedì 4 gennaio 2022) Domani il Consiglio dei Ministri prenderà una decisione definitiva sull'estensione del Super green pass sui luoghi di lavoro. Oggi il premier Mario Draghi ha incontrato a Palazzo... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 4 gennaio 2022) Domani il Consiglio dei Ministri prenderà una decisione definitiva sull'estensione delsui luoghi di lavoro. Oggi il premier Marioha incontrato a Palazzo...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassa… - sbonaccini : Insisto: serve super green pass in tutti i luoghi di lavoro. - Agenzia_Ansa : 'L'estensione del super green pass sui luoghi di lavoro può aiutare a convincere una parte dei 5 milioni di non vac… - Adnkronos : 'Sulla #scuola il governo decida, responsabilità non ricada sulle #Regioni'. - EmanueleBiolc : @LaStampa Come lo scorso anno, sarei andato a sciare ad Aosta anche questo anno, però con il super green pass non c… -