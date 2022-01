Sul caso del papà killer ora interviene la Cartabia (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo fonti di via Arenula, il ministro della Giustizia Marta Cartabia avrebbe chiesto all'ispettorato di condurre con urgenza degli accertamenti Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo fonti di via Arenula, il ministro della Giustizia Martaavrebbe chiesto all'ispettorato di condurre con urgenza degli accertamenti

Advertising

TennisWorldit : Craig Tiley sul caso Novak Djokovic: 'Esenzione medica concessa dopo un…' - DiMarzio : @ChelseaFC: le parole di #Tuchel sul caso #Lukaku - StormyTrixReal : SPILL THE TEA WITH INITIALS no lo fo da fake, dopo sul real da real 1. c 2. d 3. c 4. l 5. c 6. l 7. l 8. c 9. a… - night_review : Tra le migliori #longreads del 2021 ( - SCiccognani : @sandro_rosco Dopo una quindicina di abbonamenti in 35 anni posso svelare il segreto che da casa e dallo stadio par… -