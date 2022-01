Sky – Fabian Ruiz salta la sfida con la Juve, le sue condizioni (Di martedì 4 gennaio 2022) Fabian Ruiz non gioca la sfida Juve-Napoli, il centrocampista di Spalletti ha ancora problemi fisici e salta il match del 6 gennaio. Continua a piovere sul bagno per il Napoli che non potrà avere nemmeno Fabian Ruiz per la sfida con la Juventus che si gioca all’Allianz Arena. Il centrocampista aveva saltato anche le ultime sfide del 2022 a causa di un problema muscolare, poi durante la pausa natalizia è stato contagiato dal Covid 19 ma dopo essere ritornato negativo si sperava di poterlo recuperare. Come sta Fabian Ruiz Le ultime notizie di Sky sulle condizioni fisiche di Fabian Ruiz escludono il calciatore dalla sfida ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 gennaio 2022)non gioca la-Napoli, il centrocampista di Spalletti ha ancora problemi fisici eil match del 6 gennaio. Continua a piovere sul bagno per il Napoli che non potrà avere nemmenoper lacon lantus che si gioca all’Allianz Arena. Il centrocampista avevato anche le ultime sfide del 2022 a causa di un problema muscolare, poi durante la pausa natalizia è stato contagiato dal Covid 19 ma dopo essere ritornato negativo si sperava di poterlo recuperare. Come staLe ultime notizie di Sky sullefisiche diescludono il calciatore dalla...

