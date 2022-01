Selvaggia Lucarelli al veleno contro un’ex di Temptation Island che risponde: “la Lucarelli? Non so chi sia “ e poi la asfalta (Di martedì 4 gennaio 2022) Anche Roberta Mercurio è finita nel mirino di Selvaggia Lucarelli. Stiamo parlando di una delle ex fidanzate di Temptation Island, il programma andato in onda su Canale 5 e ideato da Maria De Filippi. All’epoca pare che la giovane fosse fidanzata con Flavio Zerella. Ad ogni modo, la storia tra i due è poi finita e Roberta si è fidanzata con un calciatore dal quale ha avuto una bambina. Sui social è comunque molto seguita e proprio nelle scorse ore sembra aver giocato con i suoi follower, che le hanno posto diverse domande alle quali lei ha risposto. Roberta Mercurio finisce nel mirino di Selvaggia Lucarelli Qualcuno pare che le abbia chiesto il motivo per cui non si è vaccinata contro il Covid-19. A quel punto, Roberta avrebbe ... Leggi su baritalianews (Di martedì 4 gennaio 2022) Anche Roberta Mercurio è finita nel mirino di. Stiamo parlando di una delle ex fidanzate di, il programma andato in onda su Canale 5 e ideato da Maria De Filippi. All’epoca pare che la giovane fosse fidanzata con Flavio Zerella. Ad ogni modo, la storia tra i due è poi finita e Roberta si è fidanzata con un calciatore dal quale ha avuto una bambina. Sui social è comunque molto seguita e proprio nelle scorse ore sembra aver giocato con i suoi follower, che le hanno posto diverse domande alle quali lei ha risposto. Roberta Mercurio finisce nel mirino diQualcuno pare che le abbia chiesto il motivo per cui non si è vaccinatail Covid-19. A quel punto, Roberta avrebbe ...

Advertising

Marisa73354936 : @ninabecks1 manca asia argento e selvaggia lucarelli a completare il parterre de roi - infoitcultura : Roberta Mercurio Vs Selvaggia Lucarelli: 'Chi ha detto che sono no vax?' - infoitcultura : Temptation Island, scontro clamoroso con Selvaggia Lucarelli: volano gli stracci - AndreaCalussi : @jimmomo Mi chiedo chi cazzo e SELVAGGIA LUCARELLI..... - lifeonmars1942 : @Gianni81030723 @stanzaselvaggia Non stai parlando con tua madre, stai commentando un post della giornalista Selvag… -