Sanremo 2022, Gianni Morandi graziato dopo la gaffe sul brano anticipato: «Perché deve restare in gara» (Di martedì 4 gennaio 2022) Un errore social che poteva costare caro al “Gianni nazionale”. Ma così non è stato. La direzione artistica di Sanremo ha deciso di non squalificare Gianni Morandi dal prossimo Festival della canzone italiana. Nelle scorse ore, sulla pagina Facebook dell’amatissimo cantautore, era stato caricato per sbaglio un video in cui era possibile ascoltare un frammento di Apri tutte le porte, il brano scritto per Morandi da Jovanotti, inedito in gara al prossimo Festival. Ma Amadeus, in accordo con la Rai, ha deciso di chiudere un occhio sul regolamento. La pubblicazione sui social dell’estratto è stata considerata dagli organizzatori del Festival un mero «inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) Un errore social che poteva costare caro al “nazionale”. Ma così non è stato. La direzione artistica diha deciso di non squalificaredal prossimo Festival della canzone italiana. Nelle scorse ore, sulla pagina Facebook dell’amatissimo cantautore, era stato caricato per sbaglio un video in cui era possibile ascoltare un frammento di Apri tutte le porte, ilscritto perda Jovanotti, inedito inal prossimo Festival. Ma Amadeus, in accordo con la Rai, ha deciso di chiudere un occhio sul regolamento. La pubblicazione sui social dell’estratto è stata considerata dagli organizzatori del Festival un mero «inconveniente tecnico, dovuto alla necessità didi portare un tutore alla mano destra che ha ...

Advertising

GQitalia : Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - Agenzia_Ansa : Sanremo, Gianni Morandi resta in gara. Aveva rischiato l'esclusione per aver pubblicato sui social per errore un f… - zazoomblog : Sanremo 2022 nessuna squalifica per Gianni Morandi - #Sanremo #nessuna #squalifica #Gianni - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Sanremo, Gianni Morandi a rischio esclusione: ha pubblicato sui social un video con la canzone -