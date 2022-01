Probabili formazioni Sampdoria-Cagliari, ventesima giornata Serie A 2021/2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Sampdoria-Cagliari, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Dopo la sosta natalizia le due squadre tornano in campo andando a caccia di un successo per iniziare al meglio il nuovo anno: calcio d’inizio alle ore 12:30 di giovedì 6 gennaio, diretta tv su Dazn. Sampdoria – Candreva e Thorsby pronti ad agire sulle fasce. Gabbiadini e Caputo i favoriti sul fronte d’attacco del 4-4-2 di D’Aversa. Cagliari – Zappa dovrebbe sostituire lo squalificato Dalbert, a centrocampo spazio per Grassi insieme a Marin e Deiola. In attacco Pavoletti leggermente favorito su Pereiro. Nandez out per motivi di Covid e problemi con la giustizia uruguaiana. Le ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Dopo la sosta natalizia le due squadre tornano in campo andando a caccia di un successo per iniziare al meglio il nuovo anno: calcio d’inizio alle ore 12:30 di giovedì 6 gennaio, diretta tv su Dazn.– Candreva e Thorsby pronti ad agire sulle fasce. Gabbiadini e Caputo i favoriti sul fronte d’attacco del 4-4-2 di D’Aversa.– Zappa dovrebbe sostituire lo squalificato Dalbert, a centrocampo spazio per Grassi insieme a Marin e Deiola. In attacco Pavoletti leggermente favorito su Pereiro. Nandez out per motivi di Covid e problemi con la giustizia uruguaiana. Le ...

