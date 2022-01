Prezzo calmierato per le mascherine Ffp2, Bellanova: “Un segnale importante” (Di martedì 4 gennaio 2022) ROMA – “Va nella direzione auspicata l’accordo per calmierare il Prezzo delle mascherine Ffp2 che il Generale Figliuolo ha raggiunto con le associazioni di categoria. È un segnale importante, in particolare in questo momento di estrema diffusione della variante Omicron. L’utilizzo delle mascherine Ffp2, come sappiamo, tutela maggiormente i cittadini e le cittadine. E che si possano comperare a 0,75 centesimi di euro è un dato importante anche per i portafogli di tante famiglie”. Lo afferma sui social la vice ministra per le infrastrutture, Teresa Bellanova (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 4 gennaio 2022) ROMA – “Va nella direzione auspicata l’accordo per calmierare ildelleche il Generale Figliuolo ha raggiunto con le associazioni di categoria. È un, in particolare in questo momento di estrema diffusione della variante Omicron. L’utilizzo delle, come sappiamo, tutela maggiormente i cittadini e le cittadine. E che si possano comperare a 0,75 centesimi di euro è un datoanche per i portafogli di tante famiglie”. Lo afferma sui social la vice ministra per le infrastrutture, Teresa(foto). L'articolo L'Opinionista.

