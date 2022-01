Omicron, esperta Oms: “Non è un raffreddore” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Omicron non è il comune raffreddore”. Lo scrive a chiare lettere via Twitter l’epidemiologa Maria Van Kerkhove, esperta dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “Mentre alcuni rapporti mostrano un rischio ridotto di ospedalizzazione dalla variante Omicron” di Sars-CoV-2 “rispetto a Delta, ci sono ancora troppe persone infette, e in ospedale malate e morenti” per “Omicron (e Delta)”. “Possiamo prevenire le infezioni, salvare vite ora”, conclude Van Kerkhove ribadendo l’importanza della vaccinazione e dell’equità di accesso ai vaccini anti-Covid. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) “non è il comune”. Lo scrive a chiare lettere via Twitter l’epidemiologa Maria Van Kerkhove,dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “Mentre alcuni rapporti mostrano un rischio ridotto di ospedalizzazione dalla variante” di Sars-CoV-2 “rispetto a Delta, ci sono ancora troppe persone infette, e in ospedale malate e morenti” per “(e Delta)”. “Possiamo prevenire le infezioni, salvare vite ora”, conclude Van Kerkhove ribadendo l’importanza della vaccinazione e dell’equità di accesso ai vaccini anti-Covid. L'articolo proviene da Italia Sera.

