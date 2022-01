Napoli | rinnovo di Fabian Ruiz in stand by

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, riduzione del monte ingaggi, fermo il rinnovo di Fabian - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, riduzione del monte ingaggi, fermo il rinnovo di Fabian - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli, riduzione del monte ingaggi, fermo il rinnovo di Fabian - napolimagazine : REPUBBLICA - Napoli, riduzione del monte ingaggi, fermo il rinnovo di Fabian - apetrazzuolo : REPUBBLICA - Napoli, riduzione del monte ingaggi, fermo il rinnovo di Fabian -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rinnovo

La Gazzetta dello Sport

... che manda qualche segnale di apertura alla Fiorentina in merito al: Il mio desiderio è ... Calano invece le quotazioni di Milik, per la resistenza di Marsiglia e. Niente da fare infine ...Ipotesi concrete e realistiche, fatti canadesi: dal 1° gennaio è un illustre parametro zero, la trattativa didel contratto in scadenza a giugno con ilè bloccata e nel frattempo l'...L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, a tal proposito, fa sapere che al momento non si parla di aumenti ...Il giocatore spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023, bisognerà trovare un accordo entro i prossimi mesi.