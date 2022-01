Morandi in ginocchio da… Amadeus. La sua versione: «L’ho fatta grossa: scusate» (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo l’errore che ha messo a rischio la sua attesa partecipazione a Sanremo, e la decisione degli organizzatori del Festival di farlo rimanere in gara tra i 25 artisti che parteciperanno ala kermesse canora, Gianni Morandi ha voluto scusarsi pubblicamente per l’accaduto: «Questa volta L’ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo (Apri tutte le porte, ndr). Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accorto L’ho cancellato, ma qualcuno lo aveva già visto». Nelle scorse ore, infatti, sulla pagina Facebook del “Gianni nazionale” era apparso un video tratto di backstage in cui Morandi parlava con il produttore Mousse T e con Jovanotti, ma dove si sentiva anche parte ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo l’errore che ha messo a rischio la sua attesa partecipazione a Sanremo, e la decisione degli organizzatori del Festival di farlo rimanere in gara tra i 25 artisti che parteciperanno ala kermesse canora, Gianniha voluto scusarsi pubblicamente per l’accaduto: «Questa volta. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo (Apri tutte le porte, ndr). Mi ostino a fare da solo ma sono proprio un imbranato! Appena mi sono accortocancellato, ma qualcuno lo aveva già visto». Nelle scorse ore, infatti, sulla pagina Facebook del “Gianni nazionale” era apparso un video tratto di backstage in cuiparlava con il produttore Mousse T e con Jovanotti, ma dove si sentiva anche parte ...

