Matt Damon pubblicizza Bitcoin in uno spot, è polemica sui social (Di martedì 4 gennaio 2022) Matt Damon ha preso parte ad uno spot in cui ha pubblicizzato Bitcoin spiegando che 'la fortuna aiuta gli audaci' e suscitando una serie di polemiche sui social media. Matt Damon ha appena realizzato uno spot pubblicitario per la criptovaluta Bitcoin in cui ha paragonato l'acquisto delle criptomonete all'atterraggio sulla luna e da allora l'attore è stato in tendenza su Twitter suscitando non poche polemiche tra gli utenti social. Nello spot, andato in onda durante le partite della NFL di domenica, Damon ha camminato lungo un corridoio virtuale parlando di come "la storia è piena di 'quasi'" mentre intorno a lui apparivano le immagine di persone che hanno ottenuto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022)ha preso parte ad unoin cui hatospiegando che 'la fortuna aiuta gli audaci' e suscitando una serie di polemiche suimedia.ha appena realizzato unopubblicitario per la criptovalutain cui ha paragonato l'acquisto delle criptomonete all'atterraggio sulla luna e da allora l'attore è stato in tendenza su Twitter suscitando non poche polemiche tra gli utenti. Nello, andato in onda durante le partite della NFL di domenica,ha camminato lungo un corridoio virtuale parlando di come "la storia è piena di 'quasi'" mentre intorno a lui apparivano le immagine di persone che hanno ottenuto ...

