(Di martedì 4 gennaio 2022) Tragico incidente nella notte a , in piazzale Primo Maggio: una caduta con loè costata la vita ad , vigile del fuoco e consigliere di quartiere 39enne. Sgomento in città, con il web invaso ...

Advertising

We_Pesaro : RT @leggoit: #Pesaro Malore fatale mentre guida lo scooter: Alex muore a 39 anni - MutiLeonilde : RT @leggoit: #Pesaro Malore fatale mentre guida lo scooter: Alex muore a 39 anni - leggoit : #Pesaro Malore fatale mentre guida lo scooter: Alex muore a 39 anni - MariaLu91149151 : RT @barbagianni333: @valy_s @jabbaTM @atimo13 @SoniaLaVera @LaMentegatta @Sylvie26804002 @HaStatoTrump @Piero42395724 @fremo03893514 @lasco… - VincenzaSMF : RT @barbagianni333: @valy_s @jabbaTM @rainiero43 @SoniaLaVera @LaMentegatta @Sylvie26804002 @HaStatoTrump @Piero42395724 @fremo03893514 @la… -

Ultime Notizie dalla rete : Malore fatale

News Rimini

Dinamica ancora da chiarire, non si esclude uncome causa della tragica caduta.Il 22enne, che viveva a Riccione, aveva avvertito ilnella notte tra sabato e domenica, al suo rientro a casa . 'E' una tragedia inspiegabile' , dice il titolare Fabio Ubaldi. Distrutti gli ...Tragico incidente nella notte a Pesaro, in piazzale Primo Maggio: una caduta con lo scooter è costata la vita ad Alex Eusepi, vigile del fuoco e consigliere di quartiere 39enne. Sgomento ...Sconvolti amici e colleghi. Il giovane è stato trasportato prima a Cesena poi a Cotignola, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare ...