"L'ho trovato tra le sue mutande". GF Vip, Barù a bomba su Nathaly Caldonazzo: lo svela davanti a tutti (Di martedì 4 gennaio 2022) Dentro la casa del Grande Fratello Vip nessun giorno è uguale all'altro. Nella puntata di ieri è uscita Eva Grimaldi dopo solo poche settimane di permanenza. Ma il vero protagonista è stato, ancora una volta, Barù. Dopo il 'canna-gate' ne ha combinata una delle sue. In queste ore il vippone è finito al centro della polemica per non aver fatto mistero sull'uso di marijuana. Sophie Codegoni aveva parlato di un "fatto grave accaduto a Capodanno" e sui social qualcuno detto di aver notato "Barù fumare una canna in giardino". Ora se la prende, per così dire, con Nathalie Caldonazzo. Barù non ha avuto problemi a dirlo davanti ad Alfonso Signorini. "Nomino Nathaly Caldonazzo, nasconde la pizza nel suo intimo. L'altra sera quando Davide ha fatto la pizza, lei non l'ha ...

