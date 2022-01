La strenna beneaugurale di Salerno Classica

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 4 gennaio 2022) di Olga Chieffi Tra le musiche che in questo periodo hanno punteggiato l’attesa del Natale, a volte debordanti, altre ingombranti, non richieste e spesso poco discrete – rivisitazioni swing di Sinatra, stelle del pop sotto l’albero, cori (pseudo) gospel attorno al panettone e improbabili tenorini, raffinata e rara la proposta offerta dall’Associazione Gestione Musica, che nell’ambito della sezione sacra della I edizione di, ha dedicato una serata dal titolo “Oratorio de Noel”, svoltasi nella suggestiva cornice del Duomo cittadino. Abbiamo ritrovato il violoncellista Francesco D’Arcangelo, direttore artistico della rassegna, stavolta sul podio, alla testa dell’Orchestra d’Archi dell’Ensemble Lirico Italiano, l’esecuzione dell’ottavo dei concerti grossi corelliani, op.6, “Fatto per la notte di Natale”. Semplice, tersa, esclusivamente ...