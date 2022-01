La discussione sui corpi di Margot Robbie e Dua Lipa è disgustosa (Di martedì 4 gennaio 2022) La possiamo rigirare come vogliamo, ma la discussione che è nata sui social per le foto in costume da bagno di Margot Robbie e Dua Lipa è body shaming bello e buono, e della peggior specie per giunta. Vi raccomandiamo... L'articolo disgustoso su Claudia Gerini: "Pancia e rotolini: ma che ti sei messa?" "Il Messaggero" ha lanciato delle critiche disgustose contro l'attrice Claudia Gerini e il suo outfit sfoggiato durante il programma televisivo "Sa... Le due star sono state paparazzate mentre si trovavano in vacanza e quegli scatti sono diventati presto cibo per i leoni da tastiera, persone che si sentono sempre in diritto di analizzare i corpi delle donne con la lente di ingrandimento, ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 4 gennaio 2022) La possiamo rigirare come vogliamo, ma lache è nata sui social per le foto in costume da bagno die Duaè body shaming bello e buono, e della peggior specie per giunta. Vi raccomandiamo... L'articolo disgustoso su Claudia Gerini: "Pancia e rotolini: ma che ti sei messa?" "Il Messaggero" ha lanciato delle critiche disgustose contro l'attrice Claudia Gerini e il suo outfit sfoggiato durante il programma televisivo "Sa... Le due star sono state paparazzate mentre si trovavano in vacanza e quegli scatti sono diventati presto cibo per i leoni da tastiera, persone che si sentono sempre in diritto di analizzare idelle donne con la lente di ingrandimento, ...

