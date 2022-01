Keanu Reeves dona il 70% dello stipendio di Matrix alla ricerca contro la leucemia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Keanu Reeves

Vanity Fair.it

Squid Game con, Brad Pitt e Zendaya: il video deepfake è spiazzante Il progetto sulla Formula uno segna il secondo film di Brad Pitt per Apple in fase di sviluppo, l'attore affiancherà l'...sarebbe entrato in trattative per affiancare Leonardo DiCaprio nella serie Hulu The Devil In The White City , prodotta dallo stesso DiCaprio con Martin Scorsese, Jennifer Davisson e ...Keanu Reeves protagonista di The Devil in the White City di Hulu? le trattative sarebbero in corso. Le altre notizie di oggi 4 gennaio ...Keanu Reeves sarà il protagonsita della miniserie adattamento del romanzo Il Diavolo e la Città Bianca, prodotta da DiCaprio e Scorsese ...