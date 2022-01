Il bis di Mattarella è difficile | ma tutt’altro che impossibile

(Di martedì 4 gennaio 2022) Al direttore - Curioso quel medico che diagnostica l’avvenuta guarigione di un malato che non era suo paziente e, come compenso, gli chiede di poter mangiare, bere e dormire gratis (et amore Dei) a casa sua. A volte ritornano (nel Pd).Michele Magno Al direttore - Indubbiamente, nel suo discorso di fine anno il presidente della Repubblicaha detto cose del tutto condivisibili sulla solidarietà e sui vaccini. A mio avviso, però, meno condivisibile è la chiarezza della affermazione per cui considera concluso il suo mandato. Personalmente rimango dell’avviso che il sistema Italia rimane così fragile che si regge sull’apporto di due personalità: quella die quella di Draghi. Al di là di questa valutazione, mi sarei aspettato che il presidente della Repubblica parlasse della giustizia italiana che – dopo il Covid – è la grande ...

Advertising

SalvatoreMerlo : Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di Mattarella ?? ????? ?? - silviocolloca : RT @jacopo_iacoboni: 27 dicembre 2021. Conte: vorrei un presidente donna 3 gennaio 2022. I senatori M5S: mandato bis a Mattarella. Come a… - Fabio15339674 : RT @jacopo_iacoboni: 27 dicembre 2021. Conte: vorrei un presidente donna 3 gennaio 2022. I senatori M5S: mandato bis a Mattarella. Come a… - Fabio15339674 : RT @SalvatoreMerlo: Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di… - MariaPiaRagosa : RT @SalvatoreMerlo: Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di… -

Ultime Notizie dalla rete : bis Mattarella

Oppure la curiosa richiesta dei Cinque Stelle per undi queldi cui chiesero l'impeachment. E tuttavia nel buio della Grande Corsa per la prima volta si delinea una soluzione sul nome ...Pressing dei senatori per ildiQuirinale, il modello Ciampi: un'elezione bipartisan per rassicurare l'Europa Rino Formica: "È come nel '92. Per il Quirinale rischiamo un'elezione ...Al direttore - Indubbiamente, nel suo discorso di fine anno il presidente della Repubblica Mattarella ha detto cose del tutto condivisibili sulla solidarietà e sui vaccini. A mio avviso, però, meno co ...Il centrodestra rinvia l’ennesimo vertice, i 5 Stelle per il Mattarella bis. E Draghi non parlerà della candidatura ...