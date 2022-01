I look più belli di Emma Mackey, Maeve di “Sex Education” (Di martedì 4 gennaio 2022) L’hanno paragonata più volte a Margot Robbie e la somiglianza è innegabile; del resto entrambe sono abili attrici, ma la carriera di Emma Mackey è appena decollata. Classe 1996, Emma è un’attrice francese nata a Les Mans. Dalla sua pronuncia ben marcata in Sex Education, è quasi impossibile pensare alle sue origini francesi, ma il mistero è facilmente risolvibile: sua mamma è britannica. Cresciuta a Sablé-sur-Sarthe, Emma Mackey ha poi scelto di trasferirsi nel Regno Unito una volta compiuti 18 anni e ha avuto la possibilità di studiare teatro. Prima di debuttare come attrice, ha sfilato come modella partecipando alla linea estiva di AIDA Shoreditch 2017. Il suo primo ingaggio cinematografico è arrivato con Badger Lane, un film horror in cui ha interpretato Michelle. A seguire è ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 gennaio 2022) L’hanno paragonata più volte a Margot Robbie e la somiglianza è innegabile; del resto entrambe sono abili attrici, ma la carriera diè appena decollata. Classe 1996,è un’attrice francese nata a Les Mans. Dalla sua pronuncia ben marcata in Sex, è quasi impossibile pensare alle sue origini francesi, ma il mistero è facilmente risolvibile: sua mamma è britannica. Cresciuta a Sablé-sur-Sarthe,ha poi scelto di trasferirsi nel Regno Unito una volta compiuti 18 anni e ha avuto la possibilità di studiare teatro. Prima di debuttare come attrice, ha sfilato come modella partecipando alla linea estiva di AIDA Shoreditch 2017. Il suo primo ingaggio cinematografico è arrivato con Badger Lane, un film horror in cui ha interpretato Michelle. A seguire è ...

Ultime Notizie dalla rete : look più Processo Theranos, ecco perché Elizabeth Holmes è stata condannata per frode Anche nel look. La società di Elizabeth ha un obiettivo: costruire un macchinario in grado di ... diventa sempre più chiaro che la promessa di Theranos non può essere mantenuta . I test effettuati nei ...

Thor Love and Thunder, le prime promo art svelano i look di Thor e Jane ... Love and Thunder, colonna sonora composta da Michael Giacchino Il nuovo look di Thor presenta un ... artist dei Marvel Studios, aveva anticipato ai fan di aspettarsi un Thor: Love and Thunder più ...

