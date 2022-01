**Fumetti: primo albo di Hulk venduto pe quasi 500mila dollari, è record** (Di martedì 4 gennaio 2022) Washington, 4 gen. – (Adnkronos) – Un albo a fumetti di 60 anni fa con le avventure dell’Incredibile Hulk – in cui il supereroe è raffigurato nel suo grigio originale piuttosto che nel suo fiammante verde – è stato venduto all’asta per quasi mezzo milione di dollari. La rara copia di “Incredible Hulk #1”, pubblicata nel 1962, è stata acquistata da un collezionista privato per 490.000 dollari. Comic Connect, un sito di aste statunitense che ha curato la vendita online, ha precisato che si tratta della copia più costosa della prima storia di Hulk mai venduta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Washington, 4 gen. – (Adnkronos) – Una fumetti di 60 anni fa con le avventure dell’Incredibile– in cui il supereroe è raffigurato nel suo grigio originale piuttosto che nel suo fiammante verde – è statoall’asta permezzo milione di. La rara copia di “Incredible#1”, pubblicata nel 1962, è stata acquistata da un collezionista privato per 490.000. Comic Connect, un sito di aste statunitense che ha curato la vendita online, ha precisato che si tratta della copia più costosa della prima storia dimai venduta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Fumetti: primo albo di Hulk venduto pe quasi 500mila dollari, è record**... - CCasandrino : RT @VincFr_art: Se per puro caso, dovreste chiedervi chi siano questi personaggi, be' si tratta dei due protagonisti del mio primo lavoro a… - VincFr_art : Se per puro caso, dovreste chiedervi chi siano questi personaggi, be' si tratta dei due protagonisti del mio primo… - Zagorforever : RT @VincenzoNamor85: Primo passaggio in edicola del 2022 #fumetti - Morenozagor : RT @VincenzoNamor85: Primo passaggio in edicola del 2022 #fumetti -