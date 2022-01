Euro, in circolazione 3 milioni di monete dedicate a Falcone e Borsellino: l’omaggio ai due magistrati vittime della mafia (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Poligrafico dello Stato conierà 3 milioni di monete da 2 Euro che raffigurano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e che entreranno in circolazione a trent’anni dalla loro morte per mano della mafia. Il 2022 segna infatti il 30esimo anniversario dalle stragi di Capaci e di Via D’Amelio in cui persero la vita i due magistrati assieme agli uomini e alle donne della loro scorta. Sulla faccia della moneta sarà incisa la celebre fotografia, scattata da Tony Gentile il 27 marzo 1992, in cui Falcone e Borsellino sono ritratti insieme e sorridenti. In alto, ad arco, si leggerà la scritta “Falcone – Borsellino”; sotto, le date “1992 2022”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Poligrafico dello Stato conierà 3dida 2che raffigurano Giovannie Paoloe che entreranno ina trent’anni dalla loro morte per mano. Il 2022 segna infatti il 30esimo anniversario dalle stragi di Capaci e di Via D’Amelio in cui persero la vita i dueassieme agli uomini e alle donneloro scorta. Sulla facciamoneta sarà incisa la celebre fotografia, scattata da Tony Gentile il 27 marzo 1992, in cuisono ritratti insieme e sorridenti. In alto, ad arco, si leggerà la scritta “”; sotto, le date “1992 2022”, ...

