Djokovic in Australia da non vaccinato, è polemica: "Ho avuto un'esenzione" (Di martedì 4 gennaio 2022) Il tennista serbo ha confermato la sua presenza agli Australian Open grazie a una speciale deroga sul regolamento

LiaCapizzi : L’esenzione medica a Djokovic è un messaggio indecente e pericoloso. Ma che dire del Paese che gliela concede? Quel… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC PARTE PER L'AUSTRALIA Al Serbo concessa esenzione dal vaccino #SkySport #SkyTennis #Tennis #Djokovic - Agenzia_Ansa : Novak Djokovic parteciperà, grazie a una esenzione medica, agli Australian Open di tennis, in programma a Melbourne… - GseppeR : RT @LiaCapizzi: L’esenzione medica a Djokovic è un messaggio indecente e pericoloso. Ma che dire del Paese che gliela concede? Quell’Austra… - Loianna22 : RT @GIORGIOMALAVOL1: ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC PARTE PER L'AUSTRALIA. Al Serbo concessa esenzione dal vaccino. -