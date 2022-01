(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unè statoto dagli ausiliari del traffico dell’ANM per sosta vietata, nonostante avesse esposto sul parabrezza dell’ auto ilH. Alle sue rimostranza, gli ausiliari del traffico gli hanno replicato di non essere a conoscenza del nuovo codice della strada, che dal 1 gennaio autorizza i disabili al parcheggio nelle strisce blu senza pagare la sosta in caso di indisponibilità dei posti loro riservati. L’automobilista si è rivolto ad “Assoutenti”, che ha annunciato che impugnerà il verbale elevato e tutti qualli elevati illegittimamente alla luce delle nuove disposizioni del codice. Assoutenti invita il Comune di Napoli e ‘ANM. a regolarizzare la segnaletica verticale, che “allo stato riporta ancora la vecchia dicitura escludendo la gratuità del pagamento alle persone ...

Advertising

anteprima24 : ** #Disabile parcheggia con #Contrassegno H e trova #Multa, #Ricorso ** -

Ultime Notizie dalla rete : Disabile parcheggia

anteprima24.it

Inizia con una macchina che silungo i bordi della strada, dalla quale esce una donna ... L'articolo VIDEO: Cagnolinoviene abbandonato due volte nello stesso giorno, ora ha una ...E per chiin aree di sosta riservate ai disabili è previsto il raddoppio delle multe ... vale a dire rispettando chi è un veroe sanzionando invece chi si approfitta di un ...La macchina in malasosta nega la salita sul bus a una signora disabile. Una disavventura capitata in via Ventimiglia ...Menani: "Segnaletica da verificare e parcheggi da riordinare. I ritardi? Colpa del Covid e dell’azienda, a cui chiederemo i danni" ...