Covid: morti i fratelli Bogdanoff, i gemelli più famosi di Francia. Non erano vaccinati (Di martedì 4 gennaio 2022) I fratelli Bogdanoff, i gemelli più famosi di Francia , noti per aver lanciato il primo programma televisivo di fantascienza nel Paese, sono morti a sei giorni di distanza . I due erano stati ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 4 gennaio 2022) I, ipiùdi, noti per aver lanciato il primo programma televisivo di fantascienza nel Paese, sonoa sei giorni di distanza . I duestati ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La rivelazione di #Zangrillo, il caos nelle scuole per il #Covid e l'idea di una donna (di destra) al #Quirinale.… - Adnkronos : Morti di #Covid i gemelli Bogdanoff, star della tv francese: non erano vaccinati. - Adnkronos : Covid in #Gb, il bollettino di oggi. #ultimora - dayflyer : RT @Pie974: #Puglia 3 gennaio 2022. Morti #COVID 1. UNO ! 4 milioni di abitanti. Il tasso di mortalità ricavatevelo da soli. O volete co… - opsgaia1 : RT @EMYTATTOOER: Tutti negazionisti con i morti degli altri… … o sbaglio??? #novax #Covid_19 #vaccino #pandemia #italia #greenpass -