Chi è Sven Botman, il difensore olandese nel mirino del Milan: ruolo, caratteristiche e punti di forza (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Milan è ancora a caccia di un difensore per rimpiazzare Kjaer e offrire una garanzia da alternare a Tomori e Romagnoli che sono gli unici titolari di spessore rimasti in rosa dopo l’infortunio del danese. La squadra rossonera vuole regalare a Pioli un profilo importante e il nome che circola in modo insistente nelle ultime ore è quello di Sven Botman, il difensore centrale del Lille che si è laureato campione di Francia nella sua prima stagione in Ligue 1. Andiamo a scoprire chi è e perché interessa così tanto al Diavolo. Subito protagonista con la maglia del LOSC il giovane centrale olandese classe 2000, che si è consacrato nel settore giovanile dell’Ajax come uno dei profili più interessanti. Poi però i lancieri non hanno puntato su di lui e l’hanno mandato in prestito ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilè ancora a caccia di unper rimpiazzare Kjaer e offrire una garanzia da alternare a Tomori e Romagnoli che sono gli unici titolari di spessore rimasti in rosa dopo l’infortunio del danese. La squadra rossonera vuole regalare a Pioli un profilo importante e il nome che circola in modo insistente nelle ultime ore è quello di, ilcentrale del Lille che si è laureato campione di Francia nella sua prima stagione in Ligue 1. Andiamo a scoprire chi è e perché interessa così tanto al Diavolo. Subito protagonista con la maglia del LOSC il giovane centraleclasse 2000, che si è consacrato nel settore giovanile dell’Ajax come uno dei profili più interessanti. Poi però i lancieri non hanno puntato su di lui e l’hanno mandato in prestito ...

