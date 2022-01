Berrettini e Sinner travolgono la Francia. Ma per la semifinale (ancora) non basta (Di martedì 4 gennaio 2022) L'Italia rialza la testa e con una netta vittoria per 3 a 0 sulla Francia torna in corsa per accedere alle semifinali della Atp Cup. A firmare il successo azzurro sono stati la solidità di Jannik ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 gennaio 2022) L'Italia rialza la testa e con una netta vittoria per 3 a 0 sullatorna in corsa per accedere alle semifinali della Atp Cup. A firmare il successo azzurro sono stati la solidità di Jannik ...

SuperTennisTv : ?? Che nottata a Sydney! ???? Gli azzurri sconfiggono 3-0 la ???? Francia e restano in corsa nel girone di #ATPCup! Si… - SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - Eurosport_IT : Che ne dite di questa nuova coppia di doppio? ?????? #ATPCup | #Sinner | #Berrettini | #EurosportTENNIS - Fprime86 : RT @SuperTennisTv: ?? Che nottata a Sydney! ???? Gli azzurri sconfiggono 3-0 la ???? Francia e restano in corsa nel girone di #ATPCup! Sinner… - Poliboh1 : Secco 3-0 dell'Italia in Atp Cup Bene Sinner (con un po di sofferenza nel secondo set) Bene anche Berrettini e bene… -