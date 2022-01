Benevento: in terapia intensiva due neonati da madri positive (Di martedì 4 gennaio 2022) Per fronteggiare l’emergenza la direzione dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento ha deciso di aprire un reparto di terapia intensiva neonatale covid dedicata dove attualmente sono ricoverati... Leggi su feedpress.me (Di martedì 4 gennaio 2022) Per fronteggiare l’emergenza la direzione dell’azienda ospedaliera San Pio diha deciso di aprire un reparto dineonatale covid dedicata dove attualmente sono ricoverati...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, a Benevento due neonati in terapia intensiva #benevento - SalvatoreMaior3 : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Benevento due neonati in terapia intensiva #benevento - MICIO7BEAR : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Benevento due neonati in terapia intensiva #benevento - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Benevento due neonati in terapia intensiva #benevento - ros29dimella : RT @MediasetTgcom24: Covid, a Benevento due neonati in terapia intensiva #benevento -