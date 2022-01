Bassetti: "Devono decidere i medici quando e se fare i tamponi" (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - "Gli hub vaccinali Devono rimanere aperti almeno per i prossimi due anni perché qui è evidente che potrà succedere che dovremo vaccinarci una volta ogni 6 mesi". Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ospite, indica una delle vie possibile di condotta riguardo ai luoghi adibiti a fornire l'immunizzazione contro il virus. "Questo vuol dire - ha spiegato l'infettivologo - che le persone Devono avere la possibilità di sapere che in ogni grande città c'è un hub vaccinale dove si può andare senza neanche dover prenotarsi. Questa - ha concluso - deve essere la risposta da parte delle Regioni : hub aperti in modo continuativo". Altra questione aperta è quella relativa ai test. "Siamo in una fase di iper circolazione del virus quindi i tamponi andrebbero ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - "Gli hub vaccinalirimanere aperti almeno per i prossimi due anni perché qui è evidente che potrà succedere che dovremo vaccinarci una volta ogni 6 mesi". Matteo, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ospite, indica una delle vie possibile di condotta riguardo ai luoghi adibiti a fornire l'immunizzazione contro il virus. "Questo vuol dire - ha spiegato l'infettivologo - che le personeavere la possibilità di sapere che in ogni grande città c'è un hub vaccinale dove si può andare senza neanche dover prenotarsi. Questa - ha concluso - deve essere la risposta da parte delle Regioni : hub aperti in modo continuativo". Altra questione aperta è quella relativa ai test. "Siamo in una fase di iper circolazione del virus quindi iandrebbero ...

Advertising

sulsitodisimone : Bassetti: 'Devono decidere i medici quando e se fare i tamponi' - JohSogos : RT @Agenzia_Italia: Bassetti: 'Devono decidere i medici quando e se fare i #tamponi' - Agenzia_Italia : Bassetti: 'Devono decidere i medici quando e se fare i #tamponi' - Agenparl : AGORA’ (RAI3)/Bassetti: Gli hub vaccinali devono rimanere aperti, potrà succedere che dovremo vaccinarci ogni 6 mes… - TGrillanda : #Bassetti: “le #appvaccinali devono restare aperte in ogni città per vaccinare anche senza prenotazione”, non come… -