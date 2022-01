Atalanta-Torino, il doppio ex Bianchi: “Si prospetta un grande match” (Di martedì 4 gennaio 2022) Ai microfoni di ToroNews, ha parlato di Atalanta-Torino il doppio ex Rolando Bianchi: “Sono due squadre propense a fare gioco offensivo, così come c’è da sottolineare anche la fase difensiva. Io penso che la fortuna di Torino e Atalanta sia quella di avere due allenatori competenti che stanno facendo grandi cose”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta-Verona, in dodici rischiano di saltare la gara Atalanta, macchina da goal anche agli Europei: ben 4 giocatori a segno Un anno fa la rimonta contro la Lazio: dallo 0-2 allo show dell’Atalanta (e di Malinovskyi) Il piano B per l’attacco dell’Atalanta si chiama De ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Ai microfoni di ToroNews, ha parlato diilex Rolando: “Sono due squadre propense a fare gioco offensivo, così come c’è da sottolineare anche la fase difensiva. Io penso che la fortuna disia quella di avere due allenatori competenti che stanno facendo grandi cose”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Verona, in dodici rischiano di saltare la gara, macchina da goal anche agli Europei: ben 4 giocatori a segno Un anno fa la rimonta contro la Lazio: dallo 0-2 allo show dell’(e di Malinovskyi) Il piano B per l’attacco dell’si chiama De ...

Advertising

Atalanta_BC : Sergio #Floccari e una super doppietta contro il Toro! ?? Vi ricordate la stagione? ?? A wonderful brace from Flocca… - FBiasin : Positivi in #SerieA al momento: ATALANTA: 2 gruppo squadra. EMPOLI: 3 gruppo squadra. FIORENTINA: 1 giocatore. GEN… - Toro_News : ?? | I PRECEDENTI Grande equilibrio, a Bergamo negli ultimi anni più vittorie granata che sconfitte - AmoBergamo : #Bergamo Toloi e Maehle in gruppo, col Torino con pochi dubbi e tante certezze per Gasperini - tuttoatalanta : DIRETTA ATALANTA-TORINO, le probabili formazioni. Pronto Sportiello dal 1', recupera Toloi. Out Zapata, in forse i… -