Apri Tutte Le Porte a Sanremo 2022 | Gianni Morandi a rischio squalifica

(Di martedì 4 gennaio 2022)Le, uno dei brani in gara tra i Campioni potrebbe essere escluso.è a. Il caso è esploso in seguito ad una condivisione sui social ad opera dello stesso artista, avvenuta nella giornata di ieri.ha condiviso con i fan un video backstage che contiene i momenti in studio a lavoro sul brano che presenterà aquest’anno. Un errore, niente di più, corretto in pochi minuti. Il video infatti è stato prontamente rimosso dai social dopo la condivisione per sbaglio. Troppo tardi, però, per fermare le polemiche.è aa ...

Advertising

lunalimbaluigi : @ale_dibattista tu che per primo critichi l'opera di Draghi sapendo che è un governo di unità nazionale e di breve… - IlariaBruzzese : RT @AllMusicItalia: Gianni Morandi a rischio squalifica dal Festival di Sanremo 2022? Stamane sulla sua pagina Facebook è apparso un video… - avventista : ??Martedì 4 gennaio 2022 ??2 Pietro 3:11 - Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi [...] ??Meditazione 'A… - SanremoAncheNoi : RT @RollingStoneita: Morandi a rischio squalifica. In un video di backstage diffuso sui social e poi cancellato si ascolta un’anteprima di… - geefromearth : RT @AllMusicItalia: Gianni Morandi a rischio squalifica dal Festival di Sanremo 2022? Stamane sulla sua pagina Facebook è apparso un video… -

Ultime Notizie dalla rete : Apri Tutte

OptiMagazine

... il cantante avrebbe inavvertitamente postato sulla propria pagina Facebook un video in cui si sente per una quarantina di secondi il brano in gara "le porte" . Nella clip, subito rimossa, ...Un errore potrebbe costare caro a Gianni Morandi che ora rischia l'esclusione da Sanremo. Il branole porte , scritto per il cantante da Jovanotti , secondo il regolamento del festival dovrebbe essere eliminato dalla gara perché ieri è stato pubblicato in parte sui social. Sulla pagina ...Il cantante avrebbe postato su Facebook una clip in cui si sente un pezzo del brano, subito rimossa Gianni Morandi a rischio eliminazione da Sanremo 2022? Il brivido corre in rete dopo che, secondo qu ...