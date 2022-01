Andrea scompare a Capodanno | ritrovamento choc del 43enne Il suo corpo nel compattatore dei rifiuti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 4 gennaio 2022) Un uomo di 43 anni si era allontanato da casa dove viveva con la madre la sera di. La donna, preoccupata perché non lo vedeva ritornare ha subito chiamato i carabinieri e da quel momento sono partite le ricerche. Nelle ultime ore è stata fatta la macabra scoperta: il cadavere diFerrari è stato ritrovato in unnell’Ecocentro per la raccolta di cartone a Galatone, in provincia di Lecce. Lì i mezzi della ditta Galatea-Malerba come di consuetudine avevano trasportato il cassone che conteneva ie gli scarti di cartone, prelevato nella mattinata dall’area di stoccaggio del parcheggio del supermercato Eurospin della zona di via Arene, nel quartiere del Lido San Giovanni di Gallipoli. Ancora non si conoscono i motivi per cui l’uomo possa essere finito nel cassone. Stando a una ...