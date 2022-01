Amici 21 | l’allievo LDA ottiene il suo primo disco di platino

Leggi su 361magazine

(Di martedì 4 gennaio 2022) LUCA D’ALESSIO: DOPO IL SUOD’ORO, ECCO UN’ALTRA BELLA NOTIZIA PER IL GIOVANE ARTISTA Per LDA, uno degli allievi di21, il 2022 inizia col botto: il cantante si è guadagnato il suodiper il suo inedito “Quello che fa male”. LEGGI ANCHE21, rinviata la registrazione della prima puntata del 2022 Il celebre figlio d’arte, Luca D’Alessio, sta imboccando la strada giusta per la sua carriera musicale. Difatti, dopo essere riuscito ad entrare nella scuola di Maria De Filippi e aver mantenuto il suo banco fino all’anno nuovo, il suo percorso artistico sta iniziando a costellarsi di successi. Il suo fortunatissimo inedito “Quello che fa male”, brano con cui ha anche fatto accesso alle audizioni dopo la scelta di Rudy Zerbi, continua ...