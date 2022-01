Vlahovic: 'Porto la Fiorentina in Europa. E poi chissà...' (Di lunedì 3 gennaio 2022) "Stiamo facendo bene, abbiamo una buona squadra con grandi calciatori e tanto sostegno da parte dei tifosi. Il mio desiderio è quello di portare la Fiorentina in Europa, perché non siamo stati in ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 gennaio 2022) "Stiamo facendo bene, abbiamo una buona squadra con grandi calciatori e tanto sostegno da parte dei tifosi. Il mio desiderio è quello di portare lain, perché non siamo stati in ...

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic Porto Vlahovic: 'Porto la Fiorentina in Europa. E poi chissà...' Torna a parlare Dusan Vlahovic e lo fa con un'intervista concessa a 'Politika.rs'. L'attaccante spiega soprattutto il proprio modo di lavorare, di come l'impegno e la testa guidino i risultati che si ...

Vlahovic: "Fiorentina, ti porto in Europa. Compromesso con Commisso? Mai dire mai" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'attaccante della Fiorentina Vlahovic ha parlato degli obiettivi stagionali in maglia viola e del suo futuro Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, in una intervista a Politika.rs ha parlato dei suoi obiettivi in maglia viola e del suo futuro. EUROPA VIOLA - "Discuto di tutto con i miei genitori e ...

Vlahovic: "Porto la Fiorentina in Europa. E poi chissà..." La Gazzetta dello Sport Vlahovic: "Compromesso con Commisso? Mai dire mai, ma ora penso a portare la Fiorentina in Europa" Dusan Vlahovic ha rilasciato una lunga intervista a politika.rs. Ecco quanto trascritto da Tuttomercatoweb: "Il successo nel calcio dipende sempre dalla testa. Ora che, spero, la ...

MARTINEZ, LA FIORENTINA E QUEL POCO FEELING CON CONCEIÇAO Dopo il colpo Jonathan Ikoné, ufficializzato stamani dalla Fiorentina, è caccia al centravanti. Non è un mistero, infatti, che la dirigenza viola cerchi un attaccante in grado ...

