Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2022 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 gennaio 2022)DEL 3 GENNAIOORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA CASILIINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI SULLA PROVINCIALE VIA DI VERMICINO IN VIA APPIA SI RALLETNA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA CECCHINA E CAMPOLEONE NELLE DUE DIREZIONI INFINE A POMEZIA PERCORRENDO VIA ...