Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2022 ore 11 | 30

(Di lunedì 3 gennaio 2022)DEL 3 GENNAIOORE 11.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO CHE TORNA A SCORRERE SUL RACCORDO ANULARE; SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA. E PROPRIO SULLA SALARIA CODE DALLA TANGENZIALE EST PER LAVORI CON RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE. RICORDIAMO CHE PER QUANTO RIGUARDA LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID 19, RIMANE INVARIATO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE ANCHE ALL’APERTO PER IL MOMENTO E’ TUTTO, DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ Servizio fornito da Astral