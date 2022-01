Variante Omicron, primi due morti in Sudcorea (Di lunedì 3 gennaio 2022) Due persone sono morte in Corea del Sud per complicanze dovute alla Variante Omicron. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap, evidenziando come i decessi siano i primi attribuiti alla Variante altamente contagiosa. Le vittime sono due novantenni recentemente risultati positivi alla Omicron nella città di Gwangju, oltre 300 chilometri a sud della capitale Seul. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Due persone sono morte in Corea del Sud per complicanze dovute alla. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap, evidenziando come i decessi siano iattribuiti allaaltamente contagiosa. Le vittime sono due novantenni recentemente risultati positivi allanella città di Gwangju, oltre 300 chilometri a sud della capitale Seul. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

